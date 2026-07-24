Американский ВПК опасается стремления Европы к локализации и суверенитету Американский ВПК столкнулся с обеспокоенностью Европы по поводу зависимости

Москва24 июл Вести.Американские оборонные компании решили воспользоваться бумом военных расходов в Европе, но столкнулись с обеспокоенностью среди заказчиков по поводу зависимости от американцев. Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечает агентство, европейские правительства требуют усиления контроля над военной техникой, увеличения объемов местного производства. В ответ американские производители вооружений расширяют производство в Европе, создают совместные предприятия и предлагают продукцию, отвечающую их индивидуальным потребностям.

Мы ясно слышим: европейцы хотят большей суверенитета и большей локализации заявил Дэниел Тенни из компании Lockheed Martin

В условиях резкого увеличения расходов на оборону со стороны европейских стран-членов НАТО и Канады американские компании утверждают, что быстрее и дешевле приобрести проверенные американские системы, чем разрабатывать новые, и при этом обязуются локализовать производство и технологии, говорится в статье.

На авиасалоне в Фарнборо компания Lockheed анонсировала разработку более дешевого перехватчика Patriot совместно с европейскими и американскими партнерами. Это произошло вскоре после объявления о планах по созданию армейской тактической ракетной системы (ATACMS) совместно с немецкой компанией Rheinmetall.

Компания Raytheon недавно объявила о партнерстве с европейскими фирмами для увеличения производства ракет Stinger, включая сборку в Нидерландах.

Компания Anduril расширила свой штат сотрудников в Великобритании и договорилась о налаживании местного производства крылатой ракеты Barracuda-500M в Польше.

Однако, продолжает Reuters, некоторые европейцы опасаются, что в будущем США могут стать менее охотно или не способны предоставлять оружие и комплектующие, если американским компаниям придется отдавать приоритет потребностям США в других регионах.

Европейцам больше не нужна готовая продукция, им нужен доступ к достаточному объему базовых технологий, чтобы самостоятельно создавать, модифицировать и обслуживать оборудование. Им нужна значительная передача интеллектуальной собственности сказал Фабио Даль Пан, старший партнер миланской консалтинговой компании Boston Consulting Group

Хотя Европа по-прежнему сильно зависит от оборонной промышленности США, американские компании опасаются, что переход к большей автономии станет долгосрочной тенденцией.