FT сообщила о "войне за влияние" между ЕС и НАТО в оборонной промышленности FT: ЕС и НАТО борются за контроль над военным производством Европы

Москва16 апр Вести.Евросоюз и Североатлантический альянс вступили в противоборство за контроль над процессом наращивания военного производства в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных чиновников.

Ведется война за влияние в сфере оборонной промышленности. Речь идет о том, кто будет управлять наращиванием объемов производства и как это сказывается на вооружении, которое Европа будет использовать в будущем цитирует издание неназванного чиновника

Одним из ключевых предметов разногласий, по информации газеты, является роль американских вооружений в европейской милитаризации. Как поясняет исследователь Института по изучению вопросов безопасности ЕС Джузеппе Спатафора, Брюссель стремится развивать оборонное производство на собственной территории, тогда как альянс выступает за сохранение трансатлантических связей в этой области.

Как отмечает FT, политика американской администрации в отношении Европы, включая притязания на Гренландию, лишь укрепила убежденность Еврокомиссии в необходимости стратегической автономии в оборонно-промышленной сфере ради уменьшения зависимости от Вашингтона. При этом, по словам одного из чиновников, НАТО способно формулировать потребности стран в конкретных видах вооружений, однако в вопросах регулирования и финансирования возможности альянса весьма ограничены.

Весной 2025 года Евросоюз приступил к масштабной программе перевооружения. В марте на экстренном саммите в Брюсселе был утвержден план ReArm EU объемом 800 миллиардов евро, предполагающий совместные оружейные закупки и привлечение средств из фондов поддержки депрессивных регионов. Впоследствии Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации SAFE в рамках долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге европейские страны взяли на себя обязательство довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

В МИД России заявляли, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мнимой угрозе со стороны Москвы и представляет собой попытку втянуть большинство европейских государств в военную конфронтацию с Россией.