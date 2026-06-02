Москва2 июн Вести.США в рамках консультаций с союзниками по НАТО изучают возможность размещения дополнительных носителей ядерного оружия на территории европейских стран. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива связана с желанием Вашингтона подтвердить союзникам надежность американских гарантий безопасности на фоне обеспокоенности европейских государств сокращением военной поддержки со стороны США.

В частности, Вашингтон обозначил готовность к развертыванию на территории ЕС дополнительных бомбардировщиков (DCA), которые способны нести как обычное, так и ядерное вооружение.

Как отмечает Financial Times, обсуждения могут не привести к существенному расширению американского ядерного присутствия в Европе. По словам источников, администрация президента США Дональда Трампа стремится прежде всего продемонстрировать приверженность сохранению ядерного зонтика для стран альянса.

В публикации говорится, что в программу ядерного обмена НАТО в настоящее время входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания, на территории которых могут размещаться американские самолеты двойного назначения.

При этом интерес к участию в программе ранее выражали представители восточного фланга НАТО, включая Польшу и страны Балтии. Однако собеседники издания считают, что заключение соответствующих соглашений в ближайшее время маловероятно.

Ранее в посольстве России в Норвегии заявили, что РФ негативно относится к ядерным миссиям стран НАТО в Европе, которые подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).