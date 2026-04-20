Москва20 апрВести.Ведется работа по укреплению миссии НАТО в области обеспечения ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек, передает РИА Новости.
По его словам, американская сторона взаимодействует с союзниками по этому вопросу.
Мы продолжаем работать с нашими союзниками по НАТО над изучением путей укрепления надежности и эффективности миссии НАТО по ядерному сдерживаниюговорится в письменных показаниях Кадлека, предоставленных Сенату США
Чиновник отметил, что ядерное оружие США является подстраховкой для европейских союзников. При этом основная ответственность за конвенционную оборону Европы должна лежать на самих европейцах, указал он.