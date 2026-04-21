Москва21 апр Вести.Даже в условиях серьезных проблем и политико-правового дефолта НАТО нагнетает напряженность в мире, и это отвечает интересам США, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

НАТО продолжает играть роль ключевой стратегической базы для США, отметил Гигин.

НАТО остается важным плацдармом для США. НАТО - это не только боеголовки, это способ содержать свой плацдарм на евразийском континенте. То есть, на самом деле, ситуация будет идти только по линии эскалации, фактически то, что мы наблюдаем сейчас подчеркнул Гигин

Помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек заявил об активной работе по укреплению миссии НАТО в области обеспечения ядерного сдерживания. США взаимодействует с союзниками по этому вопросу, уточнил Кадлек.