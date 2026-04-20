США проявляют большой интерес к белорусскому калию и азотным удобрениям. Об этом рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, в частности, это обусловлено желанием Вашингтона усилить свои позиции в Западном полушарии

Американцы хотят взять под контроль Латинскую Америку, а там Бразилия. Бразилия все время лоббировала, чтобы против белорусского калия не вводили санкции, потому что она является крупнейшей аграрной страной с большим населением, которая экспортирует в том числе продовольствие. Для них наши удобрения просто жизненно важны. Плюс калий - это давление на Канаду. Канада - один из крупнейших поставщиков калия. Калий - это Китай… То есть недооценивать в этом плане Беларусь просто нельзя, учитывая возможный дефицит продовольствия. Значение Беларуси в калийных удобрениях, азотных удобрениях, в том, что мы производим, оно чрезвычайно высоко. И олигархические круги США, близкие к [президенту США Дональду] Трампу, на самом деле довольно заинтересованы чисто рационалистически в отношениях с Беларусью