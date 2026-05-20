Вашингтон хочет добиться от Киева смягчения ограничений на белорусские удобрения Bloomberg: США давят на Киев ради смягчения ограничений на белорусские удобрения

Москва20 мая Вести.США оказывают давление на власти Украины, пытаясь добиться ослабления санкций Евросоюза в отношении поставок калийных удобрений из Белоруссии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа уже ослабила свои санкции в отношении калийных удобрений в рамках договоренностей с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, пишет издание. Однако эффект от этого будет не полным без аналогичных шагов со стороны ЕС. Вашингтон уверен, что Киев может убедить своих партнеров в Европе присоединиться к процессу ослабления санкций.

По словам источников, знакомых с ситуацией, США оказывают давление на Украину с целью ослабления ограничений на импорт калийных удобрений из Белоруссии и попросили Киев также убедить европейские страны сделать то же самое говорится в тексте

Ранее стало известно, что мировую экономику ожидает долгосрочный кризис на рынке удобрений. Цены на этот товарный сектор, так же как и на топливо, останутся высокими даже после завершения конфликта на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международного энергетического агентства.