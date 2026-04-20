Гигин связал налаживание отношений Вашингтона и Минска с Кушнером

Москва20 апр Вести.Белорусские корни зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера - один из факторов, способствующих сближению Вашингтона и Минска. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Кушнер, являющийся потомком белорусских партизан, начал налаживать отношения с представителями Минска еще в первый президентский срок Трампа.

В этой всей истории играет определенную роль Джаред Кушнер. Я просто напомню историю семьи Кушнеров: они родом из Новогрудка... Именно в районе Новогрудка были еврейские партизанские отряды, которые как раз-таки состояли из тех людей, которые бежали [от нацистов]. И потом семейство Кушнеров даже спонсировало фильм про один из таких отрядов - отряд Бельских. То есть они чувствуют какую-то связь с этой землей рассказал Гигин

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает контакт с США, однако диалог ведется не против России и Китая.

Он также предположил, что в переговорах с Минском Вашингтон "прощупывает некую позицию" и проецирует ее на Москву. Если американцы договорятся с РФ, то это будет в два раза лучше, чем если они договорятся с Белоруссией, подчеркнул Лукашенко.