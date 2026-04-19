Лукашенко: с Путиным можно не просто разговаривать, а договариваться

Москва19 апр Вести.С президентом России Владимиром Путиным можно не просто разговаривать, а договариваться, и США следует это делать. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT.

Надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство Путина​​​. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться отметил Лукашенко

Президент Белоруссии предположил, что в переговорах с Минском Вашингтон прощупывает позицию и проецирует ее на Москву. Если американцы договорятся с Россией, то это будет в два раза лучше, чем если договорятся с Белоруссией, заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в отношениях с США придерживается принципов равноправия и уважения к собственному народу.