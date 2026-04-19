Москва19 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношениях с США придерживается принципов равноправия и уважения к собственному народу.
В интервью RT он отметил, что Белоруссия не рассматривает формат диалога, при котором одна сторона выступает в роли "вассала", а другая – "императора".
Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором – этого тоже не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная политика – политика реального президента, который уважает собственный народподчеркнул Лукашенко
Ранее белорусский президент заявил, что западные страны целенаправленно подталкивали постсоветские республики к конфронтации с Россией.