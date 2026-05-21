США считают справедливым вопрос, в чем для них польза от НАТО

Москва21 мая Вести.США полагают, что справедливо задавать вопрос, в чем конкретно заключается для страны польза от Североатлантического альянса, заявил журналистам госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он отметил, что главная выгода от НАТО для США – это базы, которые союзники по альянсу могут предоставить американским военным в случае необходимости. Именно это служит главным обоснованием членства в НАТО.

В то же время некоторые страны, вроде Испании, отказывают США в предоставлении этих баз, подчеркнул дипломат.

Возникает вопрос: а зачем вы вообще состоите в НАТО? И это весьма резонный вопрос сказал Рубио

Ранее министр финансов Норвегии, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не выживет без участия США, а Евросоюз не готов стать гарантом безопасности.