В чем смысл существования НАТО: Рубио резко высказался об альянсе Рубио задался вопросом о пользе НАТО для США

Москва14 мая Вести.Действия некоторых союзников США по НАТО ставят под вопрос смысл существования альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Главное преимущество НАТО для США – возможность использовать базы в Европе, однако некоторые союзники отказались предоставить США доступ к этим базам во время конфликта с Ираном, отметил Рубио.

В чем смысл альянса? Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят пояснил Рубио

Госсекретарь рассказал, что войска США находятся в Европе, чтобы защищать европейские страны. Но когда помощь нужна Америке, то она ее не получает. Рубио подчеркнул, что Белый дом пересмотрит отношения с НАТО.