Военный эксперт раскрыл, почему США решили модернизировать европейские ЗРК Военный эксперт: у США нет новых ракетных комплексов для продажи в ЕС

Москва18 авг Вести.США согласились модернизировать европейские пусковые системы, так как у них нет новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для продажи их армиям Евросоюза. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

Американские мощности, как и европейские, не справляются с потребностями Европы в наращивании вооружений. К тому же сейчас американцы хотят сделать так, чтобы ЕС закупал у них оружие для войны с Россией. Значит, нужно адаптировать установки Европы под оружие США. У европейцев фиксированное количество систем, и если они захотят увеличить их, покупая у Штатов, то американцы не имеют возможности им их продать сейчас. Соответственно, необходимо провести соответствующую модернизацию, что требует очень большого объема работы сказал Сивков

По словам эксперта, в рамках этой модернизации США придется делиться с европейскими странами некоторыми технологиями, которые они ранее не раскрывали никому. Именно поэтому, как отмечает Сивков, американские власти приняли решение о модернизации только сейчас.

Ранее сообщалось, что США могут разрешить пуск своих ракет с европейских установок.