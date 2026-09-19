Президент Латвии заявил об отставании Европы в технологиях защиты от БПЛА Ринкевич: Европа и НАТО отстают в развитии беспилотных технологий

Москва19 сен Вести.Европа не успевает за стремительным развитием технологий беспилотной авиации и заметно отстает в адаптации к современным боевым действиям. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам латвийского лидера, острые проблемы и дефицит в системах ПВО, ПРО и противодроновой защиты сегодня испытывает не только Украина, но и все страны НАТО.

Ситуацию осложняет истощение военных складов в США: из-за боевых действий на Ближнем Востоке Пентагон израсходовал почти две трети запасов зенитных ракет, что вызвало перебои и задержки в поставках комплексов Patriot европейским партнерам.