Лондон выводит свои танки из Эстонии, их заменят беспилотники Daily Express: британские танки Challenger 2 выведут из Эстонии

Москва18 июл Вести.Британские танки, размещенные в Эстонии с 2017 года, должны быть выведены и заменены беспилотниками, пишет Daily Express.

По данным газеты, британские войска, базирующиеся в Эстонии в рамках миссии НАТО, готовы перейти от бронетанковой боевой группы к "мобильным противотанковым силам" с апреля следующего года.

Это приведет к возвращению британских танков Challenger 2, которые будут заменены новым флотом высокотехнологичных разведывательных и ударных дронов говорится в публикации

При этом военный контингент должен увеличиться с 800 до 1200 человек, пишет газета.

Новые силы смогут развернуться, рассредоточиваться и демонстрировать боевую готовность быстрее, чем традиционное бронетанковое формирование сообщили в британском Минобороны

Ранее Вильнюс и Рига согласились разместить на своих территориях средства ядерного сдерживания Североатлантического альянса. Такое заявление в рамках совместной пресс-конференции сделали президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс.