Москва18 июлВести.Британские танки, размещенные в Эстонии с 2017 года, должны быть выведены и заменены беспилотниками, пишет Daily Express.
По данным газеты, британские войска, базирующиеся в Эстонии в рамках миссии НАТО, готовы перейти от бронетанковой боевой группы к "мобильным противотанковым силам" с апреля следующего года.
Это приведет к возвращению британских танков Challenger 2, которые будут заменены новым флотом высокотехнологичных разведывательных и ударных дроновговорится в публикации
При этом военный контингент должен увеличиться с 800 до 1200 человек, пишет газета.
Новые силы смогут развернуться, рассредоточиваться и демонстрировать боевую готовность быстрее, чем традиционное бронетанковое формированиесообщили в британском Минобороны
Ранее Вильнюс и Рига согласились разместить на своих территориях средства ядерного сдерживания Североатлантического альянса. Такое заявление в рамках совместной пресс-конференции сделали президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс.