В Эстонии у границы с Псковской области заметили британские танки Challenger 2

У границ России в Эстонии замечена британская тяжелая бронетехника В Эстонии у границы с Псковской области заметили британские танки Challenger 2

В Выруском уезде Эстонии, который граничит с российской Псковской областью, замечена британская бронетехника, сообщает Military Watch Magazine. Речь идёт о танках Challenger 2.

Армия Великобритании развернула танки Challenger 2 ради учений в эстонском Выруском уезде, на маленькой территории, расположенной прямо на границе с Россией. говорится в материале издания.

По информации MWM, бронетехника участвует в натовских учениях "Весенний шторм". Их участники отрабатывали сценарии боестолкновений с российской армией.

Эстония наращивает военное присутствие у границ с Россией. 3 июня 2026 года министр обороны страны Ханно Певкур заявил о планах строительства военного городка НАТО в Нарве, в 100 метрах от российской территории.