Воогма: Эстония собирается построить военный городок на границе с Россией

Эстония запланировала строительство военного городка в Нарве на границе с РФ Воогма: Эстония собирается построить военный городок на границе с Россией

Москва11 июл Вести.Эстонские власти построят на границе с Россией, в Нарве, первый военный городок, в котором планируется разместить подразделение Сил обороны численностью порядка 200 человек.

Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в разговоре с агентством ЕРР.

По его словам, строительные работы "начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих".

Согласно данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируют дислоцировать подразделение 1-й пехотной бригады. Городок будет рассчитан на 1000 военных, однако на постоянной основе там будут служить около 200 военнослужащих.

О планах строительства военного городка на границе с РФ стало известно на прошлой неделе. Тогда глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что данный городок позволит укрепить национальную оборону и "увеличить присутствие государства" на границе с Россией.

В конце мая на юго-восточной границе Эстонии между стыками с Латвией и Россией установили первые стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с беспилотниками.

Ранее командующий эстонскими Силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что Россия может напасть на Эстонию в 2027 году.

В свою очередь, в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.