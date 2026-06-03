Минобороны Эстонии: в приграничной с Россией Нарве построят военный городок

Эстония построит военный городок на границе с Россией Минобороны Эстонии: в приграничной с Россией Нарве построят военный городок

Москва3 июн Вести.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах строительства военного городка в Нарве, граничащей с Россией. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Певкур уточнил, что городок начнут возводить уже в этом месяце.

В ходе встречи с руководством города Нарва было достигнуто соглашение о том, что городские власти Нарвы окажут поддержку в продвижении строительства городка Сил обороны уже в июне сказал глава МО Эстонии

Министр добавил, что военный городок позволит укрепить национальную оборону и "увеличить присутствие государства в приграничном городе".

В конце мая представители МВД Эстонии сообщили, что на юго-восточной границе страны между стыками с Латвией и Россией были установлены стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с дронами.

5 мая командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило утверждал, что Россия якобы планирует напасть на республику в 2027 году.