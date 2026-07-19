МО Эстонии планирует увеличить военный контингент НАТО до 1200 человек

НАТО значительно укрепит свое присутствие в Эстонии к 2027 году МО Эстонии планирует увеличить военный контингент НАТО до 1200 человек

Москва19 июл Вести.Североатлантический альянс планирует нарастить численность воинского контингента, размещенного на территории Эстонии, до 1,2 тысячи человек к 2027 году.

Об этом сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.

Глава ведомства уточнил, что основной прирост придется на весну следующего года за счет прибытия дополнительных британских подразделений, в результате чего общая численность личного состава приблизится к отметке в 1200 военнослужащих.

Певкур также отметил, что расширение присутствия означает увеличение на 300 бойцов, британские силы прибудут с оснащением, включающим дальнобойные беспилотные летательные аппараты.

Изменения затронут не только количественный состав, но и оперативную концепцию, о чем рассказал научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв.

По его словам, произойдет трансформация всей парадигмы британской военной миссии в республике.

Вместо группировки, преимущественно ориентированной на бронетанковую технику, будет создано высокомобильное соединение, сформированное с учетом специфики эстонского оборонного ландшафта. Эта новая структура, как отметил Кохв, сможет при необходимости эффективно разбиваться на ряд небольших автономных формирований, способных действовать независимо.

Ранее в Эстонии провели учения истребителей НАТО.