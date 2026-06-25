В НАТО заявили о наращивании сил альянса у Сувалкского коридора Генерал НАТО Парыляк: альянс наращивает силы у Сувалкского коридора

Москва25 июн Вести.Страны НАТО стали активно наращивать число своих военных вблизи вблизи Сувалкского коридора около Калининграда. Об этом заявил командующий многонациональным корпусом "Северо-Восток" генерал Североатлантического-альянса Дариуш Парыляк в интервью Defence24.

По его словам, вскоре около Сувалкского коридора будут размешены два многонациональных корпуса.

Одним из шагов является формирование дивизии литовских сухопутных войск, и бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами сказал он

Так, немецко-голландский корпус возьмет на себя дивизию эстонских Сухопутных войск и многонациональную Северную дивизию, дислоцированную в Латвии. У него в подчинении также будут и ряд других подразделений указанных республик, в том числе территориальная оборона. В общей сложности корпус будет насчитывать несколько десятков тысяч солдат, и в будущем это число, как предполагается, увеличится.

Парыляк также рассказал, что под его командованием уже работают польско-немецкая бригада поддержки, немецкая вертолетная бригада и инженерное подразделение бундесвера. Польские ВС выделили корпусу артиллерийскую бригаду. В ближайшее время к ним присоединятся дополнительные разведывательные и инженерные подразделения.

Однако этот процесс требует времени. НАТО устанавливает определенные стандарты, которым должен соответствовать каждый из этих тактических союзов подчеркнул генерал

Часть названных сил уже находится в районе Сувалкского коридора. По словам собеседника издания, они дислоцируются на территории Польши и Литвы.

Сувалкский коридор — это территория на границе между Литвой и Польшей протяженностью менее 100 километров. Он разделяет Белоруссию и Калининградскую область и служит единственным сухопутным путем, соединяющим прибалтийские республики с основной частью Европейского союза. В Москве неоднократно обращали внимание, что наращивание военной активности НАТО в этом районе носит провокационный характер и ведет к росту напряженности у российских границ.