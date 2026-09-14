Москва14 сенВести.Во всем мире нет такого количества средств ПВО, которое бы удовлетворило потребности Украины. Об этом заявила бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
По ее словам, которые приводит эстонское гостелерадио ERR, ситуация для Украины сейчас явно ухудшилась, так как у них нет эффективного оружия против новых типов беспилотников.
Во всем мире сейчас просто недостаточно средств ПВО, чтобы удовлетворить потребности Украинысказала Кальюлайд
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаемая возможность передачи Украине комплексов Patriot и соответствующих лицензий может предусматривать менее продвинутую модификацию системы.