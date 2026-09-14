Кальюлайд: во всем мире нет нужного Украине количества средств ПВО

Экс-президент Эстонии заявила, что в мире нет нужного ВСУ количества средств ПВО Кальюлайд: во всем мире нет нужного Украине количества средств ПВО

Москва14 сен Вести.Во всем мире нет такого количества средств ПВО, которое бы удовлетворило потребности Украины. Об этом заявила бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее словам, которые приводит эстонское гостелерадио ERR, ситуация для Украины сейчас явно ухудшилась, так как у них нет эффективного оружия против новых типов беспилотников.

Во всем мире сейчас просто недостаточно средств ПВО, чтобы удовлетворить потребности Украины сказала Кальюлайд

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаемая возможность передачи Украине комплексов Patriot и соответствующих лицензий может предусматривать менее продвинутую модификацию системы.