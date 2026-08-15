Москва15 авгВести.Члены НАТО потерпели полное фиаско, оставив Украину без средств противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает газета The Guardian.
Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны … Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создает риск того, что Европа в будущем останется без обороныуказывается в публикации
По словам автора статьи, "Украина не получит достаточное количество ракет для Patriot", даже если некоторые страны решат их дополнительно выделить из своих запасов. По информации издания, Украине требуется в 3-4 раза больше ежегодного мирового производства ракет для Patriot.
В данный момент Киев должен планировать зиму с серьезными перебоями в электроснабжениисказано в тексте
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил, почему Европа не передает Украине боеприпасы для комплексов Patriot. По его словам, население ЕС после долгих лет пропаганды о "российской угрозе" воспримет такое решение как предательство.
Также ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак выразил мнение, что у США нет возможности поставить на Украину достаточное количество ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.