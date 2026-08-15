На Западе заявили о "полном фиаско" НАТО из-за отсутствия средств ПВО для Киева Guardian: страны НАТО потерпели фиаско, оставив Киев без средств ПВО

Москва15 авг Вести.Члены НАТО потерпели полное фиаско, оставив Украину без средств противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает газета The Guardian.

Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны … Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создает риск того, что Европа в будущем останется без обороны указывается в публикации

По словам автора статьи, "Украина не получит достаточное количество ракет для Patriot", даже если некоторые страны решат их дополнительно выделить из своих запасов. По информации издания, Украине требуется в 3-4 раза больше ежегодного мирового производства ракет для Patriot.

В данный момент Киев должен планировать зиму с серьезными перебоями в электроснабжении сказано в тексте

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил, почему Европа не передает Украине боеприпасы для комплексов Patriot. По его словам, население ЕС после долгих лет пропаганды о "российской угрозе" воспримет такое решение как предательство.

Также ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак выразил мнение, что у США нет возможности поставить на Украину достаточное количество ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.