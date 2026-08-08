Зеленский упрекнул Запад в волоките с лицензиями на системы ПВО Зеленский обвинил США и Европу в бумажной волоките в вопросах военной помощи

Москва8 авг Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский упрекнул Соединенные Штаты и Европу в бюрократической медлительности при решении вопросов военной помощи. Об этом он заявил на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает УНИАН.

А сейчас мы занимаемся бумажками. Но летят на нас не бумажные, а реальные ракеты, которые убивают людей. Заниматься этим должны не только американцы, а и европейцы. Мы с ними также решаем проблемы лицензий долго сказал Зеленский

По его словам, в первый год боевых действий он обращался к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить лицензии на производство комплексов ПВО Patriot. Зеленский отметил, что если бы такие лицензии были получены тогда, Украина уже наладила бы выпуск таких систем для всех союзников, в том числе и для Европы.