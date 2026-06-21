Южная Корея усилила экспорт оружия из-за разногласий в НАТО Politico: Южная Корея наращивает экспорт оружия на фоне сомнений внутри НАТО

Москва21 июн Вести.Южная Корея стала мировым лидером по темпам роста поставок вооружений на фоне переоценки европейскими странами своих стратегических отношений с США.

Предполагаемое снижение активности Соединенных Штатов на международном рынке вооружений открыло новые возможности для южнокорейских оборонных предприятий, пишет газета Politico.

Отмечается, что резкие заявления президента США Дональда Трампа заставили союзников усомниться в надежности Вашингтона в кризисных ситуациях

Кроме того, этой тенденции также способствовало обострение геополитических конфликтов на Ближнем Востоке. На этом фоне европейские государства значительно нарастили объемы закупок южнокорейского оружия.

В статье подчеркивается, что ключевую роль в росте влияния Сеула как поставщика сыграли масштабные контракты на продажу вооружений Польше.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США планируют сообща избавить КНДР от ядерного оружия.