КНДР пригрозила США и их союзникам мощными зеркальными мерами при конфронтации

КНДР пригрозила США зеркальными мерами при попытке конфронтации КНДР пригрозила США и их союзникам мощными зеркальными мерами при конфронтации

Москва7 сен Вести.Минобороны КНДР пригрозило мощными ответными контрмерами в случае новой военной конфронтации со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Если США и их союзники будут вызывать новую военную конфронтацию с нами, то мы с позиции силы будем принимать мощные и зеркальные контрмеры говорится в заявлении главы ведомства Ким Сон Ги, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР

Также в понедельник Южная Корея, США и Япония начали пятидневные совместные военные учения Freedom Edge, передавало ранее агентство Ренхап.

Ранее КНДР обвинила США в росте напряженности на Корейском полуострове.