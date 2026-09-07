Москва7 сенВести.Минобороны КНДР пригрозило мощными ответными контрмерами в случае новой военной конфронтации со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
Если США и их союзники будут вызывать новую военную конфронтацию с нами, то мы с позиции силы будем принимать мощные и зеркальные контрмерыговорится в заявлении главы ведомства Ким Сон Ги, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР
Также в понедельник Южная Корея, США и Япония начали пятидневные совместные военные учения Freedom Edge, передавало ранее агентство Ренхап.
Ранее КНДР обвинила США в росте напряженности на Корейском полуострове.