Москва19 авг Вести.Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила Японии незамедлительным уничтожающим ударом в случае попытки военной экспансии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, КНДР внимательно следит за "военной экспансией" Японии, Пхеньян рассматривает действия Токио как потенциальную долгосрочную угрозу балансу сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то теперь она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить сказала Ким Е Чжон

Она отметила, что военное руководство КНДР уже рассматривает меры по сдерживанию и подавлению возможной угрозы со стороны Японии, включая принятие более жестких мер в рамках военной стратегии.

Ранее Северная Корея резко осудила испытания Японией дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. По данным Минобороны Японии, испытания ракет Tomahawk при поддержке Военно-морских сил США прошли успешно.