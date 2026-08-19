Сестра Ким Чен Ына заявила, что Запад использует Украину для войны с Россией Сестра Ким Чен Ына: Запад использует Украину для ведения войны против России

Москва19 авг Вести.Запад использует Украину для ведения опосредованной войны против России и пытается добиться ее стратегического поражения. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Она уточнила, что из-за "безрассудных конфронтационных намерений" западных стран вооруженный конфликт на Украине затягивается и переходит в более серьезную стадию.

[Запад] использует Украину для ведения опосредованной войны и пытается нанести России стратегическое поражение сказала Ким Е Чжон

Она также отметила, что международная обстановка становится все более непредсказуемой и сложной, а геополитические кризисы усиливаются в различных регионах мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники рассчитывают добиться стратегического поражения России на поле боя.