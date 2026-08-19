Сестра Ким Чен Ына отвергла уступки США и Сеула в вопросе военных учений Ким Е Чжон: КНДР не интересует сокращение учений США и Южной Кореи

Москва19 авг Вести.Официальный представитель КНДР, сестра лидера страны Ким Чен Ына — Ким Е Чжон — заявила, что Пхеньян не придает никакого значения решению США и Южной Кореи сократить масштаб совместных военных маневров. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Что касается сокращения совместных военных учений США и Южной Кореи, о котором несколько дней назад внезапно объявил президент США, то мы не считаем это даже достойным комментария и совершенно этим не интересуемся подчеркнула Ким Е Чжон

По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Она добавила, что для КНДР важно не сокращение отдельных маневров, а сам факт того, что совместные учения США и Южной Кореи продолжаются.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в рамках разрядки напряженности на Корейском полуострове объявил о решении вдвое сократить ежегодные совместные военные учения с Сеулом. Однако Пхеньян последовательно расценивает любые подобные маневры как репетицию вторжения и неоднократно заявлял, что будет укреплять свой ядерный и ракетный потенциал в ответ на любые действия, которые считает угрозой своей безопасности.