Москва7 сенВести.Северная Корея в настоящий момент работает над реализацией планов, направленных на укрепление военно-морских сил страны. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
По его словам, речь идет о строительстве и вводе в эксплуатацию различных кораблей, модернизации верфей, возведении строительных конструкций, реорганизации ВМС и создании новых подразделений.
Сейчас мы занимаемся реализацией важных планов по укреплению военно-морских сил. Я докажу это миру еще раз через восемь месяцевсказал Ким Чен Ын, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Лидер КНДР добавил, что сильные ВМС способны обеспечить самостоятельность страны, а также защитить морской суверенитет.
Ранее стало известно, что в КНДР состоялась официальная церемония принятия на вооружение ВМС нового эсминца "Кан Гон".