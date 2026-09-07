Ким Чен Ын: КНДР занимается реализацией планов по укреплению своих ВМС

КНДР работает над укреплением своих военно-морских сил Ким Чен Ын: КНДР занимается реализацией планов по укреплению своих ВМС

Москва7 сен Вести.Северная Корея в настоящий момент работает над реализацией планов, направленных на укрепление военно-морских сил страны. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, речь идет о строительстве и вводе в эксплуатацию различных кораблей, модернизации верфей, возведении строительных конструкций, реорганизации ВМС и создании новых подразделений.

Сейчас мы занимаемся реализацией важных планов по укреплению военно-морских сил. Я докажу это миру еще раз через восемь месяцев сказал Ким Чен Ын, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Лидер КНДР добавил, что сильные ВМС способны обеспечить самостоятельность страны, а также защитить морской суверенитет.

Ранее стало известно, что в КНДР состоялась официальная церемония принятия на вооружение ВМС нового эсминца "Кан Гон".