В КНДР приняли на вооружение новый эсминец "Кан Гон"

Новый эсминец принят на вооружение ВМС КНДР В КНДР приняли на вооружение новый эсминец "Кан Гон"

Москва7 сен Вести.Официальная церемония принятия на вооружение Военно-морских сил (ВМС) КНДР нового эсминца "Кан Гон" прошла в стране. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на торжественной церемонии в порту Вонсан. Он поднялся на борт, осмотрел корабль и встретился с экипажем.

В состав ВМС введен еще один мощный боевой корабль, который будет надежно защищать священный морской суверенитет и интересы нашего государства передает агентство

Эсминец "Кан Гон" - второй корабль класса "Чвэ Хен". Он может выполнять оперативные задания в любых акваториях.

В июле Ким Чен Ын лично посетил испытания боевых систем эсминца "Кан Гон". Экипаж осуществил запуск стратегических крылатых ракет, произвел стрельбы из главных вооружений, а также автоматических пушек и пулеметов.