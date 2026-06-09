Си Цзиньпин и Ким Чен Ын хотят вывести отношения Китая и КНДР на новый уровень

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын заявили о расширении сотрудничества между Китаем и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын хотят вывести отношения Китая и КНДР на новый уровень

Москва9 июн Вести.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин договорились о расширении двустороннего сотрудничества. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость вывести отношения между странами на качественно новый уровень.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление политик сделал во время государственного визита Си Цзиньпина в Пхеньян, который проходит 8 и 9 июня. Это первая с 2019 года поездка китайского лидера в столицу КНДР.

В ходе переговоров лидеры стран обсудили перспективы сотрудничества и укрепления связей. Ким Чен Ын отметил, что два государства связывает не только географическая близость, но и общая идеология, а корейско-китайская дружба опирается на прочные традиции и историю.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения Китая и Северной Кореи находятся на новом этапе развития. Слова политика приводит агентство "Синьхуа".

Он также отметил, что в ходе визита стороны достигли значительного прогресса в вопросах сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему развитию отношений. В планах Китая — расширение взаимодействия с КНДР в таких сферах, как торговля, научно-техническое развитие и сельское хозяйство.

Китайский лидер напомнил, что в текущем году исполняется 65 лет со дня подписания между странами Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило подробности подготовки визита Си Цзиньпина в Пхеньян.