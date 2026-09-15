Иркутские власти ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям В Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за медведей

Москва15 сен Вести.Власти Иркутской области сообщили, что в связи с выходом медведей в населенные пункты мэрам муниципальных образований рекомендуется ввести режим повышенной готовности. Сообщение об этом опубликовал в своем канале в MAX губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Решение было принято накануне на заседании рабочей группы под председательством зампреда Правительства региона Георгия Кузьмина.

Он констатировали, что ситуация сложная. Ежедневно на пункт диспетчерской службы поступает несколько десятков сообщений о появлении медведей вблизи населенных пунктов.

Так, на прошлой неделе в Киренском районе медведь задрал грибника. Хищника ликвидировали. Только в минувшие сутки поступило 66 сообщений сообщении о появлении хищников от жителей Нижнеилимского, Слюдянского, Нижнеудинского, Тайшетского, Киренского, Ангарского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Братского районов.

За сутки добыто 10 особей хищника (пять в Нижнеудинске, два в Киренске, три в Тайшете). Всего за период активности медведей принято 124 решения о регулировании 305 особей хищника. На данный момент добыто 146 особей сказано в публикации

Населению рекомендовано не поддаваться панике и воздержитесь от походов в лес.