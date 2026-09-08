Комендантский час ввели в одном из райнов Алтая из-за медведей В одном из районов Алтая действует комендантский час из-за медведей

Москва8 сен Вести.В Турочакском районе республики Алтай действует режим повышенной готовности и комендантский час из-за выхода медведей в населенные пункты, аналогичный режим ввели еще в одном муниципалитете. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Онгудайском и Турочакском районах ввели режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты. В Турочакском районе также действует "комендантский час" с 20.00 до 10.00 говорится в сообщении

Отмечается, что для регулирования численности хищников Минприроды республики выдало 157 лицензий на их добычу.

В августе в республике участились случаи выходов медведей к людям. Зарегистрирован случай нападения на человека. В связи с этим было увеличено число разрешений на охоту, уже ликвидировано 55 особей. Общая численность бурого медведя на территории Алтая составляет более 4,6 тысячи.