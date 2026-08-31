Москва31 авг Вести.В Турочакском районе Республики Алтай изменят график работы школ в сентябре из-за риска нападения медведей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на районную администрацию.

По данным агентства, первый урок во всех школах района будет начинаться в 9.45, а занятия второй смены – в 14.00. Продолжительность уроков зависит от того, есть ли вторая смена в школе. Если да, то занятия будут длиться по 30 минут, если нет – по 40.

В селах Турочак, Кебезень, Дмитриевка и Иогач детей в школу будет забирать автобус. Для этого администрация объявила о поиске водителей. Также в администрации призвали работодателей дать родителям возможность забирать детей из школ, поскольку автобусы не смогут развезти по домам всех.

Администрация района предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации, обеспечения безопасности детей и сохранения образовательного процесса. Однако только совместными усилиями мы сможем эффективно решить возникающие вопросы цитирует сообщение властей агентство

Жителей призвали не оставаться на улице в темное время суток.