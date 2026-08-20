Охотники убили 5 медведей в районе на Алтае, где хищник растерзал девушку

Пять медведей убили за сутки в селе на Алтае, где зверь расправился с девушкой Охотники убили 5 медведей в районе на Алтае, где хищник растерзал девушку

Москва20 авг Вести.За сутки в Турочакском районе на Алтае охотники убили пять медведей, сообщает ТАСС.

Отстрел начался после трагического инцидента на турбазе в селе Артыбаш, где ночью 19 августа зверь напал на палатку с туристами из Новосибирска, утащил в лес и убил 29-летнюю женщину.

Сообщалось, что местные жители и жених девушки пытались принять меры, но не смогли отогнать зверя.

В Минприроды Республики Алтай выдали дополнительные лицензии на добычу хищника. Медведи стали появляться в селах, поэтому регулирование численности - необходимая мера для безопасности жителей сказано в публикации

Ранее в районе был объявлен режим повышенной готовности, который подразумевает ограничение передвижения в ночное время с 20:00 до 10:00. К мониторингу передвижения диких животных привлечен центр БПЛА и охотинспекторов.