Москва19 авгВести.В новосибирском главке МЧС рассказали ТАСС, что на Алтае медведь убил их сотрудницу. 29-летняя девушка недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности и находилась в отпуске.
Трагедия произошла в ночное время на турбазе в селе Артыбаш. Зверь проник в палатку и унес свою жертву в лес, где позднее расправился с ней. Местные жители и жених девушки пытались принять меры, но не смогли отогнать хищника.
Наша сотрудница была … Соболезнуем родным и близкимсказали ТАСС в пресс-службе главка, пояснив, что окажут всю необходимую помощь семье погибшей
В настоящее время администрация Артыбашского сельского поселения планирует ввести комендантский час.