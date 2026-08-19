Девушка, растерзанная медведем на Алтае, была сотрудницей новосибирского МЧС

Убитая медведем на Алтае девушка была сотрудницей МЧС Девушка, растерзанная медведем на Алтае, была сотрудницей новосибирского МЧС

Москва19 авг Вести.В новосибирском главке МЧС рассказали ТАСС, что на Алтае медведь убил их сотрудницу. 29-летняя девушка недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности и находилась в отпуске.

Трагедия произошла в ночное время на турбазе в селе Артыбаш. Зверь проник в палатку и унес свою жертву в лес, где позднее расправился с ней. Местные жители и жених девушки пытались принять меры, но не смогли отогнать хищника.

Наша сотрудница была … Соболезнуем родным и близким сказали ТАСС в пресс-службе главка, пояснив, что окажут всю необходимую помощь семье погибшей

В настоящее время администрация Артыбашского сельского поселения планирует ввести комендантский час.