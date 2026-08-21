Москва21 авгВести.Медведя, который 19 августа вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирска в алтайском селе Артыбаш, вероятно уничтожили, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Минприроды.
По данным ведомства, во вторые с момента нападения медведя сутки "отработаны" крупнейшие локации хищников.
Ранее в селах Турочакского района, близлежащих к месту нападения, объявили режим повышенной готовности. К мониторингу передвижения диких животных привлекли БПЛА и охотинспекторов.
По данным охотников и исходя из возможного пути миграции, один из убитых медведей - вероятно нападавший на жительницу Новосибирска сообщили в Минприродысказано в сообщении
Всего за прошедшие с момента нападения двое суток охотники ликвидировали 12 медведей.