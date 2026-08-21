Охотники полагают, что убили медведя, растерзавшего туристку на Алтае

Медведя, растерзавшего туристку на Алтае, вероятно уничтожили Охотники полагают, что убили медведя, растерзавшего туристку на Алтае

Москва21 авг Вести.Медведя, который 19 августа вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку из Новосибирска в алтайском селе Артыбаш, вероятно уничтожили, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Минприроды.

По данным ведомства, во вторые с момента нападения медведя сутки "отработаны" крупнейшие локации хищников.

Ранее в селах Турочакского района, близлежащих к месту нападения, объявили режим повышенной готовности. К мониторингу передвижения диких животных привлекли БПЛА и охотинспекторов.

По данным охотников и исходя из возможного пути миграции, один из убитых медведей - вероятно нападавший на жительницу Новосибирска сообщили в Минприроды сказано в сообщении

Всего за прошедшие с момента нападения двое суток охотники ликвидировали 12 медведей.