Еще семь медведей убили в районе на Алтае, где хищник загрыз туристку Охотники убили 12 медведей в окрестностях села, где зверь растерзал туристку

Москва21 авг Вести.Охотники убили еще семь медведей в Турочакском районе, где хищник растерзал молодую туристку из Новосибирска, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

За двое суток "отработаны" крупнейшие локации хищников.

Охотники ликвидировали 12 медведей. Район регулирования - села Артыбаш, Иогач Турочакского района и близлежащие территории сказано в публикации

При этом, по данным охотников и исходя из возможного пути миграции, один из убитых медведей - вероятно нападавший на жительницу Новосибирска.

Трагедия произошла 19 августа на турбазе в селе Артыбаш. Ночью хищник напал на палатку и утащил в лес 29-летнюю женщину, где впоследствии расправился с ней. Зверя пытались прогнать жених девушки и местные жители, но меры не помогли.

В Турочакском районе объявлен режим повышенной готовности, который подразумевает ограничения передвижения с 20.00 до 10:00. Полиция и охотники круглосуточно патрулируют территорию, мониторинг передвижения диких животных ведется, в том числе, при помощи БПЛА.