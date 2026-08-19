Москва19 авгВести.Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального правительства Михаила Максимова.
Это произошло вскоре после того, как в селе Артыбаш Турочакского района на территории турбазы медведь напал на палатку с туристами.
Хищник утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил. Позже выяснилось, что его жертвой стала сотрудница МЧС.
К мониторингу передвижения диких животных привлечен центр БПЛА и охотинспекторов. Минприроды выдали дополнительные лицензии на добычу медведярассказал Максимов
По его словам, сейчас в Турочакском районе введено круглосуточное дежурство полиции и охотников с патрулированием сел и прилегающих территорий.
Кроме того, объявлен режим повышенной готовности и ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время: с 20.00 до 10.00.