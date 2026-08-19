Москва19 авгВести.Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального правительства Михаила Максимова.

Это произошло вскоре после того, как в селе Артыбаш Турочакского района на территории турбазы медведь напал на палатку с туристами.

Хищник утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил. Позже выяснилось, что его жертвой стала сотрудница МЧС.

К мониторингу передвижения диких животных привлечен центр БПЛА и охотинспекторов. Минприроды выдали дополнительные лицензии на добычу медведя

рассказал Максимов

По его словам, сейчас в Турочакском районе введено круглосуточное дежурство полиции и охотников с патрулированием сел и прилегающих территорий.

Кроме того, объявлен режим повышенной готовности и ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время: с 20.00 до 10.00.