После гибели туристки на Алтае выдали доплицензии на отстрел медведей

Новые лицензии на отстрел медведей выданы на Алтае после гибели туристки После гибели туристки на Алтае выдали доплицензии на отстрел медведей

Москва19 авг Вести.Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального правительства Михаила Максимова.

Это произошло вскоре после того, как в селе Артыбаш Турочакского района на территории турбазы медведь напал на палатку с туристами.

Хищник утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил. Позже выяснилось, что его жертвой стала сотрудница МЧС.

К мониторингу передвижения диких животных привлечен центр БПЛА и охотинспекторов. Минприроды выдали дополнительные лицензии на добычу медведя рассказал Максимов

По его словам, сейчас в Турочакском районе введено круглосуточное дежурство полиции и охотников с патрулированием сел и прилегающих территорий.

Кроме того, объявлен режим повышенной готовности и ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время: с 20.00 до 10.00.