Зоозащитники просят разобраться с отстрелом медведей после трагедии на Алтае

"Убиты уже около 30": зоозащитники бьют тревогу из-за отстрела медведей на Алтае Зоозащитники просят разобраться с отстрелом медведей после трагедии на Алтае

Москва29 авг Вести.Зоозащитники просят проверить действия госинспекторов, участвовавших в отстреле медведей на Алтае. Как рассказал руководитель фонда "Мир медведей" Андрей Иванов в беседе с Telegram-каналом SHOT, охотоведы начали уничтожать хищников ради заработка, прикрываясь "регулированием численности".

Специалист ссылается на попавшие в сеть кадры, на которых охотоведы распивают алкоголь с оружием в руках и стоят возле туш убитых животных, а в одном из разговоров обсуждают срезание желчи и лап.

Желчь медведя на черном рынке стоит порядка $2000, комплект лап — $4000, голова — $3000. С одного зверя браконьеры могут заработать до $9000 (почти ₽800 тысяч). По словам местных жителей, за время подобных мероприятий были убиты около 30 медведей, а незаконный оборот может исчисляться десятками миллионов рублей говорится в сообщении источника

Фонд обратился в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру.

Трагедия произошла 19 августа на турбазе в селе Артыбаш. Ночью хищник напал на палатку и утащил в лес 29-летнюю женщину, где впоследствии расправился с ней. Зверя пытались прогнать жених девушки и местные жители, но безуспешно.

После в регионе начался отстрел животных, по официальным данным, были убиты больше 10 особей. Предполагается, что растерзавший девушку медведь тоже ликвидирован.