Медведь утащил 29-летнюю туристку из палатки на Алтае и убил

На Алтае медведь утащил из палатки туристку и съел Медведь утащил 29-летнюю туристку из палатки на Алтае и убил

Москва19 авг Вести.В Горном Алтае медведь напал на палатку с туристами и убил 29-летнюю девушку, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла в селе Артыбаш на туристической базе. Уточняется, что хищник унес свою жертву в лес, где позднее с ней расправился.

Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал … Пытались меры принять местные жители, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь сообщил собеседник агентства

В экстренных службах пояснили, что в настоящее время решается вопрос о том, как поступить с животным.