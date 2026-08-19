Baza: жених пытался отбить девушку от медведя-людоеда на Алтае Baza: жених девушки, убитой медведем на Алтае, пытался ее спасти

Москва19 авг Вести.Жених 29-летней туристки, которую растерзал медведь на Алтае, пытался спасти свою возлюбленную, сообщает Baza.

Погибшая приехала отдыхать в горы из Новосибирска.

Дикий зверь напал на их палатку посреди ночи. Мужчина пытался спасти девушку, но не смог – силы были не равны сказано в публикации

Девушка работала юристом и секретарем в судах, вела активный образ жизни, занималась спортом, три года назад она получила звание мастера спорта по пауэрлифтингу.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в селе Артыбаш на туристической базе. Хищник унес свою жертву в лес, где позднее расправился с ней. Местные жители пытались принять меры, но не смогли отогнать дикого зверя.

В материале издания уточняется, что после инцидента администрация Артыбашского сельского поселения планирует ввести комендантский час.