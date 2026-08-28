Москва28 авгВести.Жених 29-летней Снежаны, которую медведь вытащил из палатки и растерзал на Алтае, не пришел на поминки своей невесты. Об этом "КП – Новосибирск" рассказал отец девушки.
Трагедия случилась на турбазе в селе Артыбаш 19 августа. Снежана и ее жених разбили палатку на берегу реки Бия. Хищник вытащил девушку из палатки и утащил лес.
Отец девушки считает, что жених не пытался помочь и убежал в момент нападения.
Снежану похоронили в Новосибирске 22 августа. Как сообщил отец, жених не пришел на поминки и не попросил прощения.
Для нас его больше не существуетсказал мужчина
Специалисты полагают, что нападения медведей на людей в последнее время участились из-за роста популяции.