Родственники: жених растерзанной медведем девушки не пришел на ее поминки

Жених растерзанной медведем девушки на Алтае исчез после ее похорон Родственники: жених растерзанной медведем девушки не пришел на ее поминки

Москва28 авг Вести.Жених 29-летней Снежаны, которую медведь вытащил из палатки и растерзал на Алтае, не пришел на поминки своей невесты. Об этом "КП – Новосибирск" рассказал отец девушки.

Трагедия случилась на турбазе в селе Артыбаш 19 августа. Снежана и ее жених разбили палатку на берегу реки Бия. Хищник вытащил девушку из палатки и утащил лес.

Отец девушки считает, что жених не пытался помочь и убежал в момент нападения.

Снежану похоронили в Новосибирске 22 августа. Как сообщил отец, жених не пришел на поминки и не попросил прощения.

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Специалисты полагают, что нападения медведей на людей в последнее время участились из-за роста популяции.