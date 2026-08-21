Москва21 авгВести.Прощание с туристкой, которая была убита медведем на Алтае, состоится в Новосибирске в субботу, 22 августа, передает ТАСС.
Трагедия произошла 19 августа в селе Артыбаш в Республике Алтай. На территории турбазы хищник напал на палатку, утащил 29-летнюю туристку из Новосибирска в лес и убил.
В субботу на <улице> Кропоткина с 12.00 до 13.00 прощаниеуточнил собеседник агентства
Ранее стало известно, что девушка была сотрудником ГУ МЧС по Новосибирской области.
После трагедии в селе Артыбаш были выданы дополнительные лицензии на отстрел медведей. Только за сутки в Турочакском районе охотники убили пять хищников.