Прощание с убитой медведем туристкой пройдет 22 августа в Новосибирске

С убитой медведем туристкой простятся в Новосибирске 22 августа Прощание с убитой медведем туристкой пройдет 22 августа в Новосибирске

Москва21 авг Вести.Прощание с туристкой, которая была убита медведем на Алтае, состоится в Новосибирске в субботу, 22 августа, передает ТАСС.

Трагедия произошла 19 августа в селе Артыбаш в Республике Алтай. На территории турбазы хищник напал на палатку, утащил 29-летнюю туристку из Новосибирска в лес и убил.

В субботу на <улице> Кропоткина с 12.00 до 13.00 прощание уточнил собеседник агентства

Ранее стало известно, что девушка была сотрудником ГУ МЧС по Новосибирской области.

После трагедии в селе Артыбаш были выданы дополнительные лицензии на отстрел медведей. Только за сутки в Турочакском районе охотники убили пять хищников.