Москва19 авг Вести.В среду в Турочакском районе Алтая, где медведь загрыз женщину, ввели режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе районной администрации в мессенджере MAX, мера принята в связи с участившимися случаями выхода диких зверей, в том числе медведей, в зоны сельских поселений.

Такое решение было принято в среду, 19 августа 2026 года, по результатам экстренного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Режим "Повышенная готовность" (введен – ред.) на всей территории района с 10.00 19 августа до 09.00 29 августа 2026 года … С 20.00 вечера до 10.00 утра запрещено находиться на улице, в лесополосах и за пределами жилых помещений без острой служебной необходимости сказано в сообщении

Исключения составляют только экстренные случаи.

Кроме того, для ночного дежурства в наиболее опасных точках — селах Артыбаш и Иогач из сотрудников полиции и охотников созданы мобильные патрульные группы, которые начнут дежурства уже сегодня.