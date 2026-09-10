Москва10 сен Вести.Режим повышенной готовности объявлен в муниципалитетах шести регионов Сибирского федерального округа из-за высокой активности медведей. Данные приводит ТАСС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Красноярском крае. Здесь уже произведен отстрел десятков агрессивных медведей. Например, 9 сентября сообщалось о 40 ликвидированных за сутки зверях. Режим повышенной готовности действует в Красноярске, Енисейском и Дзержинско-Тасеевском МО.

В Республике Алтай в августе медведь убил туристку, после чего режим повышенной готовности ввели в Онгудайском и Турочакском районах и ликвидировали 55 медведей. Минприроды выдало 157 лицензий на добычу хищника. В Алтайском крае особый режим действует в Чарышском районе.

В Иркутской области режим повышенной готовности объявили в Братске. Медведи выходят на окраины города и в дачные кооперативы. В Тайшетском округе медведь покалечил двух мужчин. В Хакасии режим повышенной готовности ввели в городе Абазе, где проживает около 12 тысяч человек.

Жители Калтанского, Осинниковского, Прокопьевского городских округах, Таштагольского и Междуреченского округах Кемеровской области также сообщают о частых выходах медведей к людям. Ранее медведь напал на 68-летнюю женщину, пенсионерка получила травмы рук и была госпитализирована.

В связи с введенным режимом в Турочакском районе Республики Алтай действует комендантский час с 20.00 до 9.00. Ограничено посещение заповедников и национальных парков. Национальный парк "Красноярские Столбы" ввел ограничения на посещение в темное время суток. Также в Красноярском крае граждан призвали не посещать отдаленные части острова Татышев, там тоже видели хищника.