Москва10 сен Вести.Восточный вход Национального парка "Красноярские Столбы" с 11 сентября будет временно закрыт для туристов из-за нашествия медведей. Об этом сообщается на сайте парка.

8 сентября стало известно, что территория Национального парка в ранние утренние часы и в темное время суток будет закрыта из-за хищников, которые все чаще выходят к людям (только за первую неделю сентября были ликвидированы 70 животных).

В связи с угрозой выхода медведей, с 11 сентября посещение национального парка со стороны Восточного входа запрещено. Объявления о запрете размещены на всех выходах на маршрут "Легенды Такмака", в том числе в направлении скалы Ермак и по пути к скале Китайская стенка. Разрешено лишь нахождение в самом Гранитном карьере сказано в материале

Отмечается, что ограничения носят временный характер, однако введены на неопределенный срок. Данная мера вынужденная и делается для обеспечения безопасности граждан.

На месте туристов регулярно оповещают как сотрудники "Красноярских Столбов", так и администраторы визит-центра Туристско-информационного центра.

Ранее в этот день в Красноярске обезвредили агрессивного медведя, зашедшего в частный сектор. Накануне на территории Татышев-парка, который является популярным местом отдыха, были организованы поиски замеченного там дикого животного. Еще днем ранее другой хищник вышел к аттракциону в красноярском фанпарке.

В текущем сезоне в регионе наблюдается нашествие хищников. Специалисты занимаются мониторингом и ликвидацией опасных животных, которые все чаще выходят к людям.