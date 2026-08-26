Москва26 авгВести.В Хакасии временно закрыли пеший туристический маршрут "Тропа предков" из-за нашествия медведей, сообщил одноименный визит-центр на своей странице во "ВКонтакте".
Мы временно закрываем Тропу предков, поскольку на территории туркомплекса "Тропа предков" туристами были замечены медведи… Бронирование глэмпингов и питчей также приостановленоговорится в сообщении
Аналогичные меры из-за хищников предприняты в Байкальском государственном заповеднике в Бурятии, учреждение известило об этом в мессенджере МАХ.
Тропы будут открыты после соответствующего решения специалистов, подтвердивших отсутствие опасности.