Туристические тропы в Хакасии и Бурятии закрыли из-за нашествия медведей

Турмаршруты в Хакасии и Бурятии закрыли из-за нашествия медведей Туристические тропы в Хакасии и Бурятии закрыли из-за нашествия медведей

Москва26 авг Вести.В Хакасии временно закрыли пеший туристический маршрут "Тропа предков" из-за нашествия медведей, сообщил одноименный визит-центр на своей странице во "ВКонтакте".

Мы временно закрываем Тропу предков, поскольку на территории туркомплекса "Тропа предков" туристами были замечены медведи… Бронирование глэмпингов и питчей также приостановлено говорится в сообщении

Аналогичные меры из-за хищников предприняты в Байкальском государственном заповеднике в Бурятии, учреждение известило об этом в мессенджере МАХ.

Тропы будут открыты после соответствующего решения специалистов, подтвердивших отсутствие опасности.