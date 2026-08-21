Москва21 авг Вести.В Красноярском крае природный парк "Ергаки" закрыл туристическую зону из-за агрессивных медведей. Об этом сообщила дирекция парка.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности туристов: в последнее время участились случаи выхода агрессивных медведей ищущих пищу на территории парка говорится в сообщении

Рыбаков, охотников и грибников также призывают не подвергать себя риску и воздержаться от посещения парка.

В нескольких регионах Сибири участились случаи выхода медведей к людям. Так, 19 августа в Республике Алтай на территории турбазы медведь-людоед напал 29-летнюю туристку. Хищник разнес палатку и утащил девушку в лес, где растерзал ее. А в Кемерской области медведица с медвежонком набросилась на мужчину, который возвращался с рыбалки.