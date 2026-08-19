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В Кемеровской области на мужчину напала медведица и ранила

В Кузбассе на мужчину напала медведица В Кемеровской области на мужчину напала медведица и ранила

Москва19 авг Вести.В Кемеровской области спасатели эвакуировали мужчину, которого ранила медведица. Хищник напал на человека в районе приюта "Снежный Барс", сообщает ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" в MAX.

На мужчину, 1976г.р., напала медведица и ранила такое сообщение поступило на пульт диспетчера поисково-спасательной службы

Спасатели прибыли на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь и подготовили площадку для посадки вертолета санитарной авиации, который доставил раненого в Междуреченск.