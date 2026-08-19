Москва19 авгВести.В Кемеровской области спасатели эвакуировали мужчину, которого ранила медведица. Хищник напал на человека в районе приюта "Снежный Барс", сообщает ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" в MAX.
На мужчину, 1976г.р., напала медведица и ранилатакое сообщение поступило на пульт диспетчера поисково-спасательной службы
Спасатели прибыли на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь и подготовили площадку для посадки вертолета санитарной авиации, который доставил раненого в Междуреченск.